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رياضة

الدوري الألماني .. بورسيا دورتموند يعود لـ الانتصارات بفوز 2-0 على هيرتا برلين

السبت 13/مارس/2021 - 10:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بورسيا دورتموند الألماني فوزا هاما على حساب مستضيفه هيرتا برلين بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الألماني البوندسليجا.

تمكن جوليان براندت من إحراز الهدف الأول لـ بوروسيا دورتموند في الدقيقة 54، بأسيست من ماركو ريوس.

وبالوقت المُحتسب بدل من الضائع، تمكن الشاب يوسوفا موكوكو، والذي شارك كبديل بالدقيقة 84، من إحراز الهدف الثاني لـ دورتموند في الدقيقة 90+1.

الفوز رفع رصيد بوروسيا دورتموند رفع رصيد لـ42، بالمركز الخامس في سلم ترتيب البوندسليجا، بينما توقف رصيد هرتا عند 21 نقطة بالمركز الخامس عشر.

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