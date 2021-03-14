334.3 مليار جنيه .. الحكومة تحصل على 34.7% من الضرائب المستهدفة في 6 شهور





وفقا لتقارير رسمية حكومية واطلع "صدي البلد" علي نسخها منها فإن الحصيلة الضريبية المستهدفة بنهاية العام المالي الجاري تقدر بـ 964.8 مليار جنيه، بما يعني أن الحكومة قامت بتحصيل 34.7% من المبلغ المستهدف





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بحسب التقرير فإن الحكومة قامت بتحصيل ضرائب علي الدخل بقيمة اقتربت من115 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 15 مليار جنيه عن العام السابق له ، من بينها ضرائب من رواتب الموظفين تبلغ 36.404 مليار جنيه في أول 6 شهور من العام المالي الجاري.





قالت التقارير إن الحكومة قامت بتحصيل 1.11 مليار جنيه ضرائب الدمغة علي الرواتب بعد أن كانت 1.425 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق له.





وارتفعت حصيلة الضرائب علي السلع و الخدمات بقيمة 81.54 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام الجاري مقابل 73.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.



