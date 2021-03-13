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أخبار العالم

نتنياهو: علاقتي مع بايدن جيدة.. ولكن

السبت 13/مارس/2021 - 11:02 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قسم الخارجي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن علاقته بالرئيس الأمريكي جو بايدن "جيدة للغاية" على المستوى الشخصي، لكنني سأخدم مصالح إسرائيل وليس مصالح الآخرين.

وأضاف نتنياهو في حوار مع القناة 13 العبرية،  "أبلغت بايدن أنني سأفعل كل ما يتطلبه الأمر لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه نجح خلال ولايته في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

في سياق آخر، أعرب نتنياهو خلال المقابلة عن رفضه الادعاء بوجود اتفاق سري بينه، وبين زوجته سارة، بشأن اتخاذها قرارات التعيينات العليا.

وتابع نتنياهو "هذا ادعاء كاذب تماما.. علاقتي بسارة علاقة حب، لا تلتفتوا إلى الأكاذيب".

جاء ذلك بعد تقارير عبرية أفادت بوجود اتفاق سري بين الزوجين، وأن تعيين رئيس أركان الجيش، ورئيسيْ الموساد والشاباك مشروطا بمصادقة سارة نتنياهو.

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