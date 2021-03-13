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تعليم

جامعة دمياط تفوز بالمرتبة التاسعة في تصنيف Nature Index

السبت 13/مارس/2021 - 11:07 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حصلت جامعة دمياط على المرتبة التاسعة بين الجامعات المصرية طبقًا لتصنيف Nature Index الذي يُقيِّم مخرجات البحوث العلمية التي تم نشرها خلال الفترة ١ ديسمبر ٢٠١٩- ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠،  في المجالات التالية:
- علوم الحياة
- العلوم الفيزيائية
- الكيمياء
- علوم الأرض والبيئة
وجاء دخول جامعة دمياط في التصنيفات العالمية بقوة نتيجة لخطة واضحة الأهداف يتبناها  الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، ويشرف علي تنفيذها الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتقدم الدكتور السيد دعدور  رئيس الجامعة ، بالشكر  لعلماء جامعة دمياط من أبنائها أعضاء هيئة التدريس والباحثين لما بذلوه من جهد في النشر العلمي ، و لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة الدكتورة أماني الدياسطي.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم وتطوير البحث العلمي وتحسين مخرجاتة في كافة المجالات.
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