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منسق مجتمع مدني: الكلاب الضالة تنبه الناس بمدمني المخدرات

الأحد 14/مارس/2021 - 07:14 ص
حي الدقي سمم 12 كلب
حي الدقي سمم 12 كلب بطريقة عشوائية رغم تطعيمهم
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ندى رأفت
أكدت ندى حافظ، منسقة مجتمع مدني في الجيزة، أنها تلقت خبرا بأن هناك حملة من حي الدقي والهيئة العامة للخدمات البيطرية للقيام بتسميم الكلاب، ووضعوا السم بطريقة عشوائية في أحد ميادين الدقي، رغم أن هذه الكلاب تم تطعيمها من قبل، وتم إخطار الحي بتطعيم الكلاب. 

وأضافت "حافظ"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه بعد إصرار أحد سكان الدقي على الشكوى ضد الكلاب بسبب الازعاج ليلا، تم تحرك الحي بحملة لتسميم الكلاب والقطط، متابعة: "تعرض للسم 4 غربان وحمامتين وقطتين و12 كلب كبير"، موضحة أنه تم تسميم 10 أنواع من الحيوانات من أجل كلب. 

وأوضحت أن عوي الكلاب في المنطقة يأتي بسبب تواجد الكثير من المدمنين في الحدائق، متابعة: "الكلاب بتعوي عشان تنبه أهل المنطقة لما يجرى من المدمنين حماية لمنطقتهم"، مشيرة إلى أن التوعية هي الحل للتعامل مع الكلاب وليس القتل، حيث إنهم شركاء معنا على الأرض.
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