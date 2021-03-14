ميجان ماركل تخطط للترشح لرئاسة أمريكا في 2024

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميجان ماركل ستستخدم الضجة المثارة حول مقابلتها مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري وزوجها الأمير هاري، من أجل تأسيس مسيرة سياسية قد تأخذها إلى البيت الأبيض، إذا تبين أن الشائعات المنتشرة حول وستمنستر الأسبوع الماضي دقيقة.





ونقلت عن أحد كبار الشخصيات في حزب العمال، وهو من كبار المسؤولين في إدارة رئيس الوزراء السابق توني بلير وله صلات قوية في واشنطن، قوله إن ميجان ماركل، 39 عامًا، كانت تتواصل بين كبار الديمقراطيين بهدف بناء حملة وفرق لجمع التبرعات من أجل الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.





ورفض مصدر مقرب من دوقة ساسكس التعليق، لكن الزوجين، ميجان وهاري، لم يخفيا معتقداتهما السياسية كثيرًا.





خلال الانتخابات الأمريكية العام الماضي، شنوا هجومًا غير مباشر على دونالد ترامب من خلال حث الناخبين على "رفض خطاب الكراهية"، الذي وصفه متحدث باسم الزوجين بأنه "دعوة إلى اللياقة". أعلن ترامب نفسه أنه "ليس من المعجبين" بميجان.





وقال مصدر"إن شبكات الحزب الديمقراطي والحزب الدولي والبليري تضج بالحديث عن طموحات ميجان السياسية وداعميها المحتملين".





في العام الماضي، قالت صديقة للدوقة لمجلة "فانيتي فير" إن أحد أسباب عدم تخليها عن جنسيتها الأمريكية عندما تزوجت من العائلة المالكة هو السماح لها بالحفاظ على خيار دخول السياسة في واشنطن.





ورد خبراء دستوريون أمريكيون بأنه سيتعين عليها التخلي عن لقبها إذا أرادت تولي منصب عام في الولايات المتحدة، لأن ذلك سيتعارض مع قسم الولاء الأمريكي.





وأضاف المصدر أن الافتراض كان أن الدوقة تتطلع إلى انتخابات عام 2024، عندما يبلغ الرئيس جو بايدن 82 عامًا ويقرر ما إذا كان يريد الترشح لولاية ثانية.





إذا وصلت إلى البيت الأبيض ، ستكون ميجان أول رئيسة للولايات المتحدة، حيث فشلت هيلاري كلينتون بفارق ضئيل قبل أربع سنوات، وثاني شاغلة غير بيضاء للمكتب البيضاوي بعد باراك أوباما.