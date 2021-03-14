الأهلي يخوض مرانه الرئيسي بالكونغو اليوم استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم بالكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها الثانية من ظهر بعد غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.





وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد شكل التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مباراة فيتا خاصة الثنائي أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر والذي عادا قبل ساعات قليلة فقط للتدريبات الجماعية ، ولا يزال بيتسو موسيماني المدير الفني يدرس الطريقة التي يلعب بها تلك المواجهة وكيفية مواجهة الرطوبة والأجواء الحارة في ظل معاناة الفريق الأحمر دومًا من اللعب نهارًا.



