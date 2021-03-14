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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي بالكونغو اليوم استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب

الأحد 14/مارس/2021 - 08:21 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم بالكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها الثانية من ظهر بعد غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وسيكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد شكل التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مباراة فيتا خاصة الثنائي أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر والذي عادا قبل ساعات قليلة فقط للتدريبات الجماعية ، ولا يزال بيتسو موسيماني المدير الفني يدرس الطريقة التي يلعب بها تلك المواجهة وكيفية مواجهة الرطوبة والأجواء الحارة في ظل معاناة الفريق الأحمر دومًا من اللعب نهارًا.

واستقر الجهاز الفني على أغلب عناصر التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به تلك المواجهة ويتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن اشرف واليو ديانج وعمرو السولية ( حمدي فتحي) ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات (والترب واليا) ومحمد شريف.
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