رجاء حسين تُبهج صالون الفن والمجتمع.. بمركز الإبداع الفني

استقبل مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، "صالون الفن والمجتمع – للفنانة مديحة حمدي"، وكان الصالون على شرف الفنانة القديرة رجاء حسين.





بدأ الصالون بعرض فيلما وثائقيا عن تاريخ ومشوار القديرة "رجاء حسين" من إنتاج قطاع الصندوق، وبدأت "حسين"الحديث عن ميلادها وإسمها الحقيقي عائشة رجاء حسين زكي إسماعيل ـ أسم مركب- ، ونشأتها بمركز شبين الكوم - محافظة القليوبية مسقط رأس والدها.ـ ومدى تأثرها بأبيها وأمها في تحمل المسئولية والمثابرة، حيث كانت الأخت الكبرى بين اخواتها البالغ عددهم أربع بنات وولدان.





كما تحدثت عن إنتقال الأسرة الدائم لعدة محافظات نظرًا لعمل والدها كرئيس قسم الحسابات في وزارة المالية، والذي كان يتطلب السفر والتنقل بين المحافظات، إلى أن دخلت المدرسة بمدينه طنطا، وكانت نقطة البداية الفنية عندما رأت زميلاتها يمثلن في المسرح المدرسي وكانت تحضر البروفات وتسمع خلسة في هدوء ... إلى أن غابت بطلة المسرحية وأبدت "حسين" رغبتها في أن تقوم هي بالدور وبالفعل قامت بدور البطوله وكانت "مسرحية سندريلا"، كما روت ذكرياتها مع الشاعرة الكبيرة علية الجعار حيث زاملتها بالمدرسة في طنطا .





ورغبة وعشقًا في الفن انتقلت "عائشة" بمساعدة خالها إلى القاهرة، وسكنت بحي شبرا لإستكمال دراستها وحلمها بالفن إلى أن دُعيت لحضور خطبة زميلة لها وغنت "يادبلة الخطوبة" لشادية، وكان من بين الحضور الإذاعي الكبير "أحمد طاهر" مقدم برنامج "ركن الإذاعة" ، وعرض عليها ان يقدمها كمطربة وبالفعل قُبلت "عائشة" ، وكان زميلها في نفس البرنامج وقتها المطرب الكبير "محمد العزبي"، ومن الإذاعة تعرفت رجاء حسين على الفنان "أنور محمد" الممثل المسرحي الكبير، وساعدها في دخول معهد " الفنون المسرحية"، والطريف أن أسرتها لم تكن تعلم التحاقها بالمعهد إلا بعد سنة كاملة وكانوا يظنون أنها تدرس في كلية الحقوق وبعد أن تحدث عمها محمود إلى أبيها وأقنعه بأن الفن هو مستقبلها فوافق الأب مع وضع شروط وتحفظات شديدة على المواعيد والعادات والتقاليد، وأستمرت "عائشة" فى رحلتها إلى أن دعاها الممثل الكبير "محمد عوض" للتمثيل في رواية أو مسرحية "شارع البهلوان" على مسرح الريحاني.





وجاءت بعدها الفرصة للانضمام لفرقة نجيب الريحاني والوقوف أمام العمالقة توفيق الدقن وماري منيب وحسن البارودي وغيرهم من العمالقة وكانت البداية في فرقة الريحاني بمشاركة الفنان "عادل خيري، ثم انتقلت إلى المسرح القومي مع العملاق "عبد الرحيم الزرقاني" والقديرة "زوزو نبيل" وكونوا فريق مسرح يجوب المحافظات، وأستمرت رحلتها إلى أن وصلت للتليفزيون والسينما، وأستمرت الرحلة التي توجت بأعمال رائعة من للتليفزيون كـ مارد الجبل، الشهد والدموع، وأخرها واحة الغروب ، عايز أتجوز ، وفي السينما أفواه وأرانب وعودة الأبن الضال وغيرها من الأعمال العظيمة. وأيضًا تحدثت "حسين" عن تكريمها من الرئيس جمال عبد الناصر، وحصولها على جائزة التمثيل دور ثان بالدورة الثانيه من مهرجان القاهرة السينمائي ، و تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح.





وتخلل الصالون فقرات غنائية للمطربة "نهلة خليل حيث غنت عدد من الاغانى أبرزها "سيرة الحب" لأم كلثوم، "الحب جميل" لليلى مراد و "عملت أيه فينا السنين" لوردة ، كما شارك المطرب حسام حسن بعدد من الاغانى منها "سواح" لعبد الحليم حافظ ، ايضا شارك الشاعر والكاتب المسرحي "سراج عبد القادر" بإلقاء قصيدة شعر مدح في الرسول -صلى الله عليه وسلم-. كما شارك الناقد المسرحي الكبير "عمرو دوارة" بكلمة تحدث فيها عن عمالقة المسرح من السيدات بداية من ليذا وماتلدا بمسرح يعقوب صنوع مرورًا بسيدة المسرح العربي سميحة أيوب ووصولًا إلي سميرة عبد العزيز ورجاء حسين وغيرهم من العمالقة والرواد و إقترحً ان يقوم قطاع الصندوق بالتعاون مع المركز القومي للمسرح بتوثيق الصالونات الثقافية لتأريخ عظمة المسرح المصري ورواده.





وحضر الأمسية عدد من الفنانين والشخصيات العامه: الفنانة القديرة وعضو مجلس الشورى سميرة عبد العزيز، أ.د جيهان البيومي عضو مجلس النواب، السفيرة ناهد الدفراوي، د. أميرة خميس مدير المكتب الفني لمحافظ القاهرة، د. أم كلثوم شلش عضو المجلس القومي للمرأة وعدد من أعضاء المجلس ، المستشارة مروة عبد العزيز فهمي، الفنان قيس عبد الفتاح، فاتن شوكت رئيسة مجلس الإعلاميين الدوليين، الفنان عادل شعبان.





واختتم الصالون بتقديم درع التكريم للقديرة "رجاء حسين" من صندوق التنمية الثقافية وباقة ورد من المجلس القومي للمرأة قدمتها د. أم كلثوم شلش نيابة عن المجلس، وكذلك باقة من الزهور قدمها الفنان عادل شعبان .