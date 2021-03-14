الكذبة الثانية.. تقرير يفضح إدعاءات ميجان ماركل

تستمر الصحف البريطانية في البحث وراء إدعاءات وتصريحات دوقة ساسكس "ميجان ماركل" عن العائلة المالكة في حوارها الذي شاهده الملايين حول العالم مع المذيعة الأمريكية "اوبرا وينفري".





فقد صرحت ميجان ماركل أنها لم تبحث عن العائلة المالكة من خلال محرك البحث "جوجل" أو تتابع أي من أنشطتها قبل الزواج من الأمير هاري.





وأضافت انها لم تكن تعرف عن الأمير هاري قبل لقائهم الأول، ولكن الصحف لم تترك هذا التصريح يمر مرور الكرام، فقد بحثت ورائه حتى اخرجت الحقيقة.





ففي تقرير مفصل نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ميجان عندما كانت تعمل كممثلة في عام 2014 ، كتبت في مدونتها التي انتهت صلاحيتها الآن The Tig حول كيف نشأت وهي تحلم بأن تصبح أميرة وأن يكون زفافها فخم مثل زفاف كيت وويليام.





كما زعم العديد من أصدقاء ميجان في مرحلة الطفولة أنها اهتمت بشكل وثيق بالعائلة المالكة التي نشأت ، وخاصة الأميرة ديانا، بالإضافة إلى أن أدعي كاتب السيرة الملكية أندرو مورتون أنه عندما كانت ميجان في السادسة عشرة من عمرها ، شاهدت جنازة الأميرة ديانا "بالدموع تنهمر على خديها".



