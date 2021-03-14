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محافظات

أسقف مصر القديمة : وراء كل شهيد أم غظيمة منحته الشجاعة والانتماء

الأحد 14/مارس/2021 - 02:58 م
تكريم اسر الشهداء
تكريم اسر الشهداء
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عبد العزيز جمال - عدسة / ايهاب عيد



قال الأنبا يولسوس الأسقف العام لمصر القديمة إن الله عز وجل يطالب كل انسان بان يكون امينا في حياته.

وتابع خلال احتفالية محافظة القاهرة لتكريم اسر الشهداء والمصابين ، قائلا:" الشهداء كانوا امناء حتى الموت ، الشهداء بهم ٣ صفات أبرزها الامانة  فقد كان امينا في  بشكل عام في حياته: 

وأضاف  قائلا :"يتولد من الامانة التضحية والبذل ولا يوجد اعظم من ان يعطى الانسان حياته ودمائه لوطنه كما ان الشجاعة ايضا تتولد من الامانة" 

وتابع  أن الشهداء جمعوا في صفاتهم  الامانة والتضحية والشجاعة ، ويجب ان نحيي أمهاتهم من كل قلوبنا فوراء كل شهيد ام اعطته الامانة والشجاعة والانتماء.

وأضاف :" نحيي المدارس ايضا فهي غرست في الشهيد الانتماء للوطن بجانب دور القوات المسلحة التي تغرس الانتماء والشجاعة وكل القيم النبيلة في الجندي "
أسقف مصر القديمة : وراء كل شهيد أم غظيمة منحته الشجاعة والانتماء
أسقف مصر القديمة : وراء كل شهيد أم غظيمة منحته الشجاعة والانتماء
أسقف مصر القديمة : وراء كل شهيد أم غظيمة منحته الشجاعة والانتماء
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