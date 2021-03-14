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حوادث

سائق يحرر محضرا ضد طالب اعدادى ويتهمه بهتك عرض نجله بالدقهلية

الأحد 14/مارس/2021 - 03:44 م
فتاة
فتاة
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همت الحسينى
حرر سائق محضرا بقسم ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية ، أتهم فيه طالب بالمرحلة الإعدادية باستدراج نجله الطالب بالصف الاول الاعدادي، إلى أحد الشوارع الجانبيه بقرية " الكفر الجديد" حال عودته من محل "حلاقه " وقام بهتك عرضه.

كانت مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت سلسيل من المدعو "م ص. م. م. ع"، سائق ومقيم قرية " الكفر الجديد " دائرة المركز، وبرفقته نجله "۱۳ عاما ،طالب بالصف الأول الإعدادي ومقيم بذات القرية بتضرره من المدعو  "علي ع. ف" ١٥ عاما ، طالب بذات المدرسة ، ومقيم بذات القرية ، لقيامه بإستدراج نجله الي احدي الشوارع الجانبية حال عودته من أحد محلات الحلاقة بالقرية ، وهتك عرضه.

وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم  وبمواجهته ، أنكر ما نسب اليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢١  إداري مركز ميت سلسيل ، وجارى استكمال الفحص و العرض على النيابة العامة .
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