سائق يحرر محضرا ضد طالب اعدادى ويتهمه بهتك عرض نجله بالدقهلية

حرر سائق محضرا بقسم ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية ، أتهم فيه طالب بالمرحلة الإعدادية باستدراج نجله الطالب بالصف الاول الاعدادي، إلى أحد الشوارع الجانبيه بقرية " الكفر الجديد" حال عودته من محل "حلاقه " وقام بهتك عرضه.



كانت مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت سلسيل من المدعو "م ص. م. م. ع"، سائق ومقيم قرية " الكفر الجديد " دائرة المركز، وبرفقته نجله "۱۳ عاما ،طالب بالصف الأول الإعدادي ومقيم بذات القرية بتضرره من المدعو "علي ع. ف" ١٥ عاما ، طالب بذات المدرسة ، ومقيم بذات القرية ، لقيامه بإستدراج نجله الي احدي الشوارع الجانبية حال عودته من أحد محلات الحلاقة بالقرية ، وهتك عرضه.





وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته ، أنكر ما نسب اليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز ميت سلسيل ، وجارى استكمال الفحص و العرض على النيابة العامة .