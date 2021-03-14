محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الرصف بمدينة بنها ويشدد على دفع الأعمال ..صور

تفقد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، مشروعات الصرف التى تجرى بشوارع مدينة بنها، حيث تابع أعمال وضع الطبقة الرابطة بطول الشوارع وتعديل بالوعات الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، موجها بدفع الأعمال والعمل على تسيير الحركة المرورية وتكثيف العمل ليلا ونهارا .





وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، والذي يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، وتتضمن أعمال التطوير شارع مسجد ناصر و شارع ٨ كمداخل للكورنيش، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه.





وقال المحافظ أن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها تشتمل على رصفه بالرخام و بلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين، كما تابع المحافظ أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، وقد شدد الهجان على دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما بكورنيش النيل ببنها.





كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع مسجد ناصر بداية من الكورنيش وحتى مستشفى الحميات ، كما تابع أعمال رصف الأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك بعد تركيب أعمدة الإنارة والتشجير، مشيرا إلى أن الشارع يعد من الشوارع الرئيسية التي ستحدث انفراجة مرورية كبيرة حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم الطريق ضمن أعمال تطوير شوارع مدينة بنها.





واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق كفر الجزار/ ورورة/ ميت الحوفيين، حيث تم توسعة الطريق بعرض 11 متر بطول 2.8 كم٢ ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 13 % باعتماد مالي 9.5 مليون جنيه، وخلال تفقد المحافظ أعمال الرصف وجه بإنشاء بلدورات على جانبي الطريق و إنارة الأعمدة وزراعة الطريق بالأشجار والنخيل.





و تفقد الهجان أعمال تطوير ورصف مدخل طريق الرملة بمدينة بنها بطول 1400 متر بتكلفة 10 مليون جنيه، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف ووجّه بالإشراف عليها من قبل اللجنة المخصصة لاستلام الطرق ، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة والدقة ، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.





وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها، تفقد المحافظ أيضا أعمال رصف الشارع ، حيث شدد الهجان على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على مدار اليوم، والعمل أيضا في أيام العطلات الأسبوعية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، كما تابع المحافظ أعمال رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك واستكمال أعمال الانارة.