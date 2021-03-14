ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تنظم معرضًا للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية بنادي الزمالك

الأحد 14/مارس/2021 - 04:16 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، معرضا للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية بنادي الزمالك الرياضي يومي الخميس والجمعة المقبلين، بمشاركة اكثر من ٥٠ عارض بمنتجات متنوعة ( الزجاج الملون، الاكسسوارات ، التابلوهات ، الجلود ، النحاس الشموع ،الفخار ، مكرمية) ، بالإضافة إلي منتجات أخري.

يأتى تنفيذ المعرض فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نحو تشجيع ودعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية، وتنفيذ معارض دائمة لمساعدة الشباب العاملين فى مجال الحرف اليدوية والتراثية على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية والتسويق لها، وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الصغيرة .

في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي دائما لدعم الكيانات والنماذج الشبابية المضيئة في مختلف المجالات وبالأخص مجال الحرف اليدوية والصناعات التراثية وإخراج أعمالهم إلى النور، بالإضافة إلي عزيز دور الوزارة في تشجيع ودعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية والتسويق لها من خلال تنفيذ معارض لمنتجات الشباب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر بتتكلم حرفي.. معرض ديارنا يحتضن تراث سيناء الأصيل

ختام دورات وزارة الشباب والرياضة التدريبية الحرفية واليدوية ببني سويف

تراث سيناوي.. سلسلة معارض لتسويق مشغولات الأسر المنتجة في شمال سيناء.. شاهد

وزارة الشباب والرياضة تختتم الدورات التدريبية الحرفية واليدوية في مجال الجلود والأركت بالقليوبية

التجارة: إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمنتجات الحرفية والتراثية.. برلمانيون: خطوة جادة نحو التنمية الحقيقة.. ومطالب بدعم الكوادر المصرية العاملة في هذا القطاع

نيفين جامع في معرض البازار: الدولة حريصة على دعم الصناعات التراثية وتطوير إنتاجها

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بمدينة السلام

كلمني ليلة استشهاده .. أم الرائد سعيد حمدي تكشف تفاصيل مكالمته الأخيرة .. فيديو

نجم الأهلي يطالب أحمد الطيب بالانسحاب من التعليق على مباراة فيتا كلوب

استشارى جراحة يحذر: كورونا تسبب جلطات دموية فى هذه الحالة

23 دعاء بين الأذان والإقامة مستجاب للحمل .. ردده من أذان المغرب إلى صلاة العشاء

غير مخول له مزاولة المهنة.. صحة الرياض تضبط «حدّادًا» يعمل طبيب أسنان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة