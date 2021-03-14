وزارة الشباب والرياضة تنظم معرضًا للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية بنادي الزمالك

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، معرضا للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية بنادي الزمالك الرياضي يومي الخميس والجمعة المقبلين، بمشاركة اكثر من ٥٠ عارض بمنتجات متنوعة ( الزجاج الملون، الاكسسوارات ، التابلوهات ، الجلود ، النحاس الشموع ،الفخار ، مكرمية) ، بالإضافة إلي منتجات أخري.





يأتى تنفيذ المعرض فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نحو تشجيع ودعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية، وتنفيذ معارض دائمة لمساعدة الشباب العاملين فى مجال الحرف اليدوية والتراثية على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية والتسويق لها، وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الصغيرة .



