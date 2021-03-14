كلاب ضالة تنهش جسد طفلة سعودية.. وتحرك عاجل من أمانة الرياض

أعلنت أمانة الرياض، اليوم الأحد، تشكيل لجنة عاجلة لتحقيق في وفاة طفلة سعودية نهشتها الكلاب الضالة أمام عيني والدتها.





وقالت أمانة منطقة الرياض في تغريدة على تويتر إن أمير منطقة الرياض وجه بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها ٧٢ ساعة.





وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، شدد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف على ضرورة حصر كافة المواقع، التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، على أن تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة.



