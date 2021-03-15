ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 27 شيشة فى حملة على المقاهي بالأقصر

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:17 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا، حملة مكبرة ،  شملت المرور على شوارع المدينة والقرى.

تم المرور خلال الحملة على المقاهي وتم ضبط 27 شيشة وتحرير 5 محضر إشغال طريق و15 محضر عدم أرتداء كمامة، وتنفيذ 22 إزالة إدارية، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، ومختار عبد المنعم رئيس قسم الإشغالات بالمركز، والشاذلي سعد أحمد، 

وذلك في إطار توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.
ضبط 27 شيشة فى حملة على المقاهي بالأقصر
ضبط 27 شيشة فى حملة على المقاهي بالأقصر
ضبط 27 شيشة فى حملة على المقاهي بالأقصر
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرير 108 محاضر إشغالات بالأقصر.. صور

تحرير 131 محضرا في حملة مرافق مكبرة بالأقصر.. صور

تحرير 133 محضرا.. حملة مرافق مكبرة في الأقصر لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط.. صور

تغريم 27 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة الطبية بالأقصر

تغريم 16 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 15 شيشة بالأقصر.. صور

حملة مكبرة بجنوب الأقصر للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ..صور

ترشيحاتنا

استرازينيكا تعلن خبرا سارًا بشأن لقاحها المضاد لكورونا

الموجة الثالثة بدأت.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية بـ ألمانيا

هل يجوز صيام شهر شعبان كله ؟.. بعد يوم 15 فيه 4 أقوال وأحوال لا يعرفها كثيرون

فولفو تكشف النسخة XC60 بإطلالة 2022| صور

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

تقدم كبير في السيطرة على فيروس كورونا بالصين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولفو تكشف النسخة XC60 بإطلالة 2022| صور

بدايته تعود لعام 1983.. 6 معلومات عن اليوم العالمي لحقوق المستهلك

مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا