ضبط 27 شيشة فى حملة على المقاهي بالأقصر

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس مدينة إسنا، حملة مكبرة ، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى.





تم المرور خلال الحملة على المقاهي وتم ضبط 27 شيشة وتحرير 5 محضر إشغال طريق و15 محضر عدم أرتداء كمامة، وتنفيذ 22 إزالة إدارية، في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.





شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، ومختار عبد المنعم رئيس قسم الإشغالات بالمركز، والشاذلي سعد أحمد،



