وزيرة الهجرة: المرأة المصرية دائما مثال للتضحية بما تقوم به من أدوار مركبة













شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الفاعلية التي أقامتها جمعية "سيدات أعمال مصر 21" للاحتفال بالمرأة المصرية،





وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك لتكريم عدد من النماذج النسائية المشرفة صاحبات قصص نجاح كبيرة في عدد من المجالات.





ومن ناحيتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم: "إن المرأة المصرية تستحق تكريما خاصا لما تقدمه من تضحيات مستمرة، وقد أثبتت الفترة الماضية أنها حريصة كل الحرص على وطنها وساهمت بشكل مباشر في الحفاظ على مصر في أصعب الظروف، حتى قدمت أعظم التضحيات بل وقدمت شهداء ضحوا بأنفسهن من أجل تراب هذا الوطن".





وأضافت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية وتؤمن بما تستطيع من أدائه في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الهجرة مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" للاحتفاء بالنماذج المشرفة للمصريات بالخارج، والاستعانة بخبراتهن وتجاربهن في الترويج لمصر خارجيا وتصحيح أي صورة مغلوطة عنها، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الوطنية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.





وتابعت: "إن المرأة المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب وقادرة على رفع اسم وطنها في أي مكان، ولو تحدثنا عن المصرية المهاجرة فنجد أنها تبذل جهدا كبيرا ومضاعفا في الحفاظ على الهوية والثقافة واللغة المصرية بالمنزل وغرسها في الأبناء، حتى لا يتأثروا بثقافات المجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها فتكون النتيجة الحتمية هجر ما يربطهم ببلدهم الأم مصر، فالمرأة المصرية دائما مثال للتضحية بما لها من أدوار مركبة تقوم بها في محيطها العملي والاجتماعي، ما ساهم في تغيير الصورة الذهنية العامة المأخودة عن المرأة العربية كونها فقط ربة منزل".





من جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن سيدات مصر عصب الاقتصاد وشريك أساسي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد، ثمنت، دورهن في المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب المشاركة في كل المجالات والمشروعات.





كما أوضحت أن الدولة المصرية منحت سيدات مصرية الفرصة للانطلاق في كل المجالات، ودعمت كل الجهود اللاتي يقمن بها، مؤكدة أن السيدات المصريات معدهن أصيل يظهر وقت الشدائد.





وقد شهدت احتفالية الجمعية أيضا تكريم كل من الأستاذة "مها سالم" مستشار وزيرة الهجرة للإعلام، والأستاذة "دعاء قدري" مدير مكتب وزيرة الهجرة، وذلك بترشيح من معالي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم، نظرا لدأبهما المتواصل بوزارة الهجرة وما قدمتاه من جهود ونجاحات طيلة السنوات الماضية منذ التحاقهما بالوزارة.