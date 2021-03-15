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حوادث

دورات تعليمية مضروبة .. ضبط كيان وهمى بالمنصورة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:36 ص
ضبط كيان تعليمي وهمى
ضبط كيان تعليمي وهمى بالمنصورة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما مكافحة جرائم النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية .

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية ، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الجامعية  وترويجه لشهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تــمكنهم مــــن الإلتحـــــاق بالعـمــــل بالمؤسســــات والهيئات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات "خالية البيانات ومعده للتزوير" – عدد من الكارنيهات الخاص بالأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة خبرة باللغة الأجنبية – شهادات قياس مستوى مهارة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية – كتب خاص بالمواد العلمية التى تدرس بالأكاديمية – مجموعة من الملفات الإلتحاق بالأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من ملفات إمتحان الطلاب بالأكاديمية – كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية بإسم الأكاديمية – دفاتر مدون بها أسماء الدارسين والمبالغ المتحصل عليها منهم – عدد 2 كلاشية للعاملين بالأكاديمية - جهاز حاسب آلى بفحصه فنيًا تبين  أنه محمل علية العديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية) ، وبمواجهه المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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