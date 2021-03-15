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محافظات

بحضور وزيرا التموين والتعاون الدولي.. افتتاح صوامع برقاش بسعة 60 ألف طن

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:42 ص
صدى البلد
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محمد الصاحي
افتتح اللواء الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مجمع صوامع التخزين ببرقاش  والمركز الإقليمي لتدريب وتأهيل جميع العاملين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، وذاك بحضور وفد من السفارة الإماراتية وسفارة الدنمارك.

وكانت وزارة التموين بالتعاون مع محافظة الجيزة قد أنشأت وصانع برقاش منذ ٣ سنوات، بمنحه اماراتيه لاقامة 35صومعه تقريبا  على مستوى الجمهورية.

كما افتتح  المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بعد التطوير ضمن المنحه الإماراتيه بهدف تدريب المهندسين والفنيين في مجال الكهرباء والميكانيا والزراعيين.

و تتكون صومعة برقاش من  12خليه بيعه تخزينيه 5 آلاف لكل خليه وبإجمالي سعه تخزين 60 ألف طن لصومعة برقاش.
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