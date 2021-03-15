رئيس الثقافة والإعلام بالشيوخ : الانتهاء من إعداد أجندة عمل اللجنة

انتهت لجنة الثقافة والاثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم ، من إعداد خطة عملها فى دور الانعقاد الأول.





واكد النائب والكاتب الصحفى محمود مسلم ، أن هذة الخطة سيتم مناقشتها بشكل موسع فى اجتماع اللجنة الأحد المقبل .





كما شهد مجلس الشيوخ انعقاد عددا من اللجان البرلمانية ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات برئاسة النائب محمد نبيل دعبس وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك فضلا عن انعقاد لجنتا الشؤون الدستورية والتشريعية ، و الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



