ببطارية 4000 مللي أمبير.. HTC تعلن رسميا عن هاتف Wildfire E3.. صور

أعلنت شركة HTC التايوانية، رسميا، عن هاتفها الجديد رسميا HTC Wildfire E3 ، من فئة الهواتف المتوسطة، والذى يأتى بعدد من الإمكانات الجيدة منها البطارية ذات السعة الكبيرة، مع كاميرات بعدسات فائقة الاتساع .





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف HTC Wildfire E3 جاء بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، وبدقة HD+ ونقاء 720 × 1600 ، مع نوتش أو ثقب فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء. ، ومستشعر للبصمة مثبت فى ظهر الهاتف.





ويحتوى هاتف HTC Wildfire E3 على 4 كاميرات خلفية تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع دقة 8 ميجابيكسل، مع مستشعرين للعمق والتكبير دقة 2 2 ميجابيكسل ، أما كاميرا السيلفى فتأتى بدقة 13 ميجا بيكسل.

ويعمل هاتف HTC Wildfire E3 بمعالج من نوع Helio P22 من شركة ميديا تيك ، مع نسخة واحدة للذاكرة العشوائية 3 جيجا بايت رام ، و نسختى لسعة التخزين الداخلية 64 و 128 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين إضافية من نوع microSD ، يمكن توسعتها من خلال بطاقة microSD ، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 .

ويحتوى هاتف HTC Wildfire E3 على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، من خلال فتحة للشحن من نوع USB-C ، وبلوتوث Bluetooth 4.2 ، بالإضافة إلى مقبس للسماعة 3.5 ملم ، كما يتوفر بألوان الأزرق والأسود، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سعر الهاتف.



