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تكنولوجيا

ببطارية 4000 مللي أمبير.. HTC تعلن رسميا عن هاتف Wildfire E3.. صور

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:02 م
ببطارية 4000 مللى
ببطارية 4000 مللى أمبير.. HTC تطلق رسميا هاتف Wildfire E3
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ندى على
أعلنت شركة HTC التايوانية، رسميا، عن هاتفها الجديد رسميا HTC Wildfire E3 ، من فئة الهواتف المتوسطة، والذى يأتى بعدد من الإمكانات الجيدة منها البطارية ذات السعة الكبيرة، مع كاميرات بعدسات فائقة الاتساع . 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف HTC Wildfire E3 جاء بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، من نوع  LCD ، وبدقة HD+ ونقاء 720 × 1600  ، مع نوتش أو ثقب فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء. ، ومستشعر للبصمة مثبت فى ظهر الهاتف. 

HTC Wildfire E3 is official with four cameras and a 4,000 mAh battery – Droid News
ويحتوى هاتف HTC Wildfire E3 على 4 كاميرات خلفية تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع دقة 8 ميجابيكسل، مع مستشعرين للعمق والتكبير دقة 2 2 ميجابيكسل ، أما كاميرا السيلفى فتأتى بدقة 13 ميجا بيكسل. 
HTC Wildfire E3 is official with four cameras and a 4,000 mAh battery - GSMArena.com news
ويعمل هاتف HTC Wildfire E3 بمعالج من نوع  Helio P22 من شركة ميديا تيك ، مع نسخة واحدة للذاكرة العشوائية 3 جيجا بايت رام ، و نسختى لسعة التخزين الداخلية 64 و 128 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين إضافية من نوع  microSD ، يمكن توسعتها من خلال بطاقة microSD ، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 .
 
В России представлен недорогой смартфон HTC Wildfire E3
ويحتوى هاتف HTC Wildfire E3 على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، من خلال فتحة للشحن من نوع USB-C ، وبلوتوث Bluetooth 4.2 ، بالإضافة إلى مقبس للسماعة 3.5 ملم ،  كما يتوفر بألوان الأزرق  والأسود، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سعر الهاتف. 

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