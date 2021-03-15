محمد منار يفتتح مركز الخدمات السياحية لمصر للطيران .. صور

افتتح اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مركز الخدمات السياحية (عطلات الكرنك) karank vacation center التابع لقطاع الكرنك للسياحة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية

وذلك بحضور باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران والطيار عمرو ابو العينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعدد من رؤساء مجالس إدارات شركات مصر للطيران وخبراء السياحة والطيران ومسئولي كبري الجهات و الأندية والبنوك والفنادق والهيئات والشركات من عملاء الكرنك للسياحة.





وخلال الافتتاح تفقد وزير الطيران المدني مركز الخدمات السياحية المطور واستمع إلى شرح تفصيلي عن امكانيات المركز والخدمات المتكاملة التي يقدمها ورؤيته خلال الفترة المستقبلية في جذب شرائح وتعاقدات جديدة من خلال تقديم عروض ترويجية وبرامج سياحية شاملة الطيران والإقامة والانتقالات وغيرها لعملائها المحليين والدوليين وفقًا للمتطلبات السياحية المختلفة وبهدف زيادة القدرة التنافسية وكذا تحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقًا لرؤى تسويقية وحزم سياحية متكاملة وحديثة من خلال فروع الكرنك بكافة محافظات الجمهورية. فضلًا عن التعاقد مع مزيد من وكلاء العموم الخارجيين حول العالم لبيع البرامج السياحية من أجل الترويج للمنتج السياحى المصرى والإستفادة من شبكة خطوط مصر الطيران الجوية والتى تصل إلى مايقرب من ٧٠ وجهة بخلاف شبكة تحالف ستار العالمي وعملائه المنتشرين في كل أنحاء العالم .





ودعا وزير الطيران المدني إلى ضرورة استفادة مركز الكرنك للخدمات السياحية من التكامل الذي تم بين شبكتي خطوط شركة مصرللطيران وشركة إيركايرو وكذا فتح آفاق للتعاون مع شركات الطيران المصرية الخاصة بما يحقق التناغم بين جميع الشركات ويساهم في توسيع قاعدة العملاء وتوفير مزايا وخدمات سفر جديدة وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المطارات المصرية للمسافرين بما يصب فى صالح قطاع الطيران المدنى المصرى.





وخلال كلمته قدم الطيار رشدى زكريا ئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران الشكر الى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى علي تشريفه اليوم واشار الى ان افتتاح مكتب سياحي لقطاع الكرنك بمفهومه الجديد karnak vacation center كمركز خدمات سياحية متكامل جاء ليؤكد اهتمام مصرللطيران بتعزيز دور هذا القطاع وهذا النشاط السياحي داخل الهيكل الجديد لشركات مصرللطيران حيث عاني هذا النشاط في ظل الظروف العصيبة من تراجع الحركة السياحية سواء الخارجية اوالداخلية كنتيجة لجائحة كورونا الغير مسبوقة.





واضاف إن مصر للطيران للسياحة "الكرنك" تعد احد أعرق و أنجح شركات السياحة بمصر حيث حصلت علي ترخيص لنشاطها في عام ١٩٥٥ اي منذ أكثر من ٦٥ عاما من الخبرة في المجال السياحي و شاركت في إدارة برامج سياحية لضيوف الكثير من الأحداث الدولية التي استضافتها مصر من خلال تقديم خدمات السفر والحجز والإقامة و الانتقالات بأسطولها البري فضلا عن خدماتها لعملائها بصفة عامة واليوم تخطو خطوة جديدة نحو التطوير برؤية وفكر جديد و مواكبة لجميع التطورات التي تحدث في مجال السياحة الذي مما لا شك فيه له دور كبير في دعم الاقتصاد.





وفي كلمته تقدم يوسف جاد رئيس قطاع الكرنك للسياحة بمصرللطيران بخالص الشكر والتقدير لدعم قيادات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران لقطاع الكرنك وأعرب عن اعتزازه بتشريف جميع الحضور مراسم تدشين المركز السياحي المطور karank vacation center والذي يهدف إلي تغيير الصورة الذهنية لدي العملاء عن نشاط قطاع الكرنك للسياحة من كونه مجرد مكاتب لبيع تذاكر مصرللطيران فقط الي التأكيد علي انه مركز متكامل لتقديم الخدمات والبرامج السياحية الداخلية والخارجية التي تناسب جميع الشرائح والمستويات بخلاف خدمات النقل السياحي والحجز وإصدار تذاكر السفر علي جميع شركات الطيران معربا عن تفاؤله بتحقيق المركز الأهداف المرجوة منه خلال الفترة المقبلة وخاصة في مجال السياحة الداخلية في الوقت الحالي لتعويض تراجع السياحة الخارجية والدينية بسبب جائحة كورونا مؤكدا أن الشركة تلعب دورا حيويا من خلال الشراكات التى استهدفت السوق المحلى خلال الفترة الماضية مع كيانات كبري ، وأثبتت نجاحها بشكل كبير وغير متوقع وذلك بالمشاركة في العديد من المبادرات والحزم الترويجية مثل مبادرة "شتى فى مصر" لتنشيط السياحة الداخلية وغيرها فضلًا عن استقبال وتنظيم برامج سياحية لعدد من العملاء داخل وخارج مصر من المشاركين في مؤتمرات ومهرجانات دولية استضافتها ونظمتها مصر .





مضيفًا أن القطاع يعمل خلال الفترة الحالية علي توسعة الدخول في شراكات مع كيانات في السوق المحلى للاستحواذ على حجم حركة اكبر وإظهار اسم الكرنك بالشكل الذي يستحقه وتغيير الصورة الذهنية عن الشركة مما يدعم قدراتنا التنافسية للأسواق ودفع الحركة السياحية.