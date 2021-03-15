سعر و مواصفات السيارة MG ٢٠١٣ ..صور

تعتبر MG ٢٠١٣ سيارة مدمجة صنعتها شركة سايك الصينية وتم تسويق الجيل الأول من السيارة باسم MG 3 SW في عام 2008 بالاعتماد على موديلات روفر ستريت وايس الانجليزية بينما تم تسويق الجيل الثاني من السيارة في عام 2011 باسم MG 3 .







ظهر الجيل الجديد من السيارة في معرض بكين للسيارات في 2010 في صورة سيارة تجريبية باسم زيرو وحمل الموديل الجديد قاعدة عجلات بطول 2.5 متر وتعليق ماكفرسون أمامي وتوريجن بيم خلفي كما صنعت السيارة في الصين وهي واحدة من أشهر سيارات الشركة التي تباع في أوروبا وبالتحديد في بريطانيا.





مواصفات MG ٢٠١٣

وشملت خيارات المحرك 1.3 لتر و1.5 لتر بقوة 91 و107 حصان مع ناقل مانيوال من 5 سرعات أو مانيوال أوتوماتيك . وقدمت السيارة في مصر في 2012 في فئتين الأولي كانت بسعر 90 ألف جنيه والثانية بسعر 105 ألف جنيه. وتوفرت السيارة في مصر بداية من عام 2012 وتستمر الي موديلات 2014 بشكل قوي.







توفرت السيارة في مصر باثنين من المحركات أحدهما 1300 سي سي بناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك من 5 سرعات بقوة 87 حصان والمحرك الثاني 1500 سي سي بناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك من 5 سرعات بقوة 107 حصان وعزم دوران 135 نيوتن متر والناقل الأوتوماتيك في السيارة من نوع المانيوال أوتوماتيك مع وضعيات قيادة شتوية ورياضية والسيارة مطابقة لمعايير اليورو 4 .





مميزات MG ٢٠١٣

ويعيبها ارتفاع صوت المحرك على السرعات العالية وعند نقل السرعات بما ينقل الاهتزازات الي المقصورة ولكن أداء السيارة جيد وسريع على الطريق ولكن هناك بطأ في ناقل الحركة في نقل السرعات وبالتالي التجاوز على الطريق للسيارات الأخري يمثل مشكلة وبالتالي ناقل حركة به بعض المشكلات في سرعة الاستجابة مما يؤدي لخلق مشكلات على الطريق للسائقين.







اسعار MG ٢٠١٣



وكان سعر السيارة 350 بفئاتها الثلاث هو 138.7 ألف جنيه لفئة “C” و123.7 ألف جنيه لفئة “S” و149.7 ألف جنيه لفئة “D” في وقت طرح السيارة في عام 2013 .

