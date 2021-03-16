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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-3-2011

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:01 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16-3-2021، وذلك على مستوى البنوك العاملة بمصر .

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.63 جنيها للشراء و 15.73 جنيها للبيع.

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سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيها للشراء و 15.72 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، العربي، التجاري وفا ايجيبت،الأهلي اليوناني، العقاري المصري العربي،الأهلي المتحد، العربي الافريقي،الكويت الوطنيNBK،المصرف المتحد".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيهاللشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري،المصرف العربي الدوليAIB،مصر،الإسكندرية".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للضراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، كريدي أجريكول،مصرف أوظبي الاسلامي،  قناة السويس، الأهلي الكويتي، البركة، الامارات دبي الوطني،ABC، المصري لتنمية الصادرات،ابوظبي التجاري،عودة، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر ايران للتنمية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنك  المشرق.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيهلشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، القاهرة".

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع في بنك سايب.

وجاء أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي ، إذ سجل نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.


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