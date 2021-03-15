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اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم بالبنك الأهلي المصري

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:00 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 15 مارس 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الاثنين 15-3-2021

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

‏كما سجل اليورو للشراء 18.6523 جنيه، والبيع 18.8361 جنيه.

اقرأ أيضا:

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.7333 جنيه ، البيع 21.9557 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.519 جنيه، والبيع 12.6365 جنيه.

‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.5081 جنيه، والبيع 2.5329 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8492 جنيه، والبيع 1.8719 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8402 جنيه، والبيع 1.8585 جنيه.
وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 16.7973 جنيه، والبيع 16.9667 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.3014 جنيه، والبيع 14.451 جنيه.

سجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 12.0756 جنيه، والبيع 12.2379 جنيه.
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