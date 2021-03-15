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اقتصاد

بعد تراجعه أمس.. أسعار الدولار في البنوك العاملة بـ مصر

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
شهدت أسعار الدولار في البنوك العاملة بمصر استقرار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-3-2021، عقب تراجع طفيف بالامس وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لجدول اسعار العملات المعلن، من البنك المركزي المصري نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وتراجع سعر صرف الدولار في بنك عودة مسجلا 15.63 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل 15.63 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل 15.65 جنيه للشراء ة15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنية المصري في كريدي أجريكول 15.65 جنيه للشراء و15.75،  وفي بنك الاسكندرية وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وسجل في البنك الاهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 15.62 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع، وفي بنكي "التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
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