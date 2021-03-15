ارتفاع أسهم شاومي بعد قرار محكمة أمريكية برفعها مؤقتا من القائمة السوداء

ارتفعت أسهم شركة Xiaomi شاومى الصينية بنسبة وصلت إلى 12% ، اليوم الإثنين، وذلك بعد أن قررت محكمة فيدرالية أمريكية إرجاء مؤقت للحظر الأمريكي، ورفع الشركة مؤقتا من القائمة السوداء للتعاون التجارى، نظرا لافتقار الحكومة الأمريكية لأدلة جوهرية.





وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن أسهم شاومى ارتفعت بشكل كبير حتى وصلت إلى 12% حيث كان آخر ارتفاع حققته بنسبة 7 % منذ شهر ديسمبر العام الماضى، بعد أن تسبب ادراج الشركة على القائمة السوداء إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 10 % .





وقالت المحكمة إنها متشككة إلى حد ما في أن مصالح الأمن القومي متورطة حيث أيدت المحكمة حجة شاومى بأن الحظر سيسبب "ضررًا لا يمكن إصلاحه" للشركة من خلال إلحاق "سمعة خطيرة وغير قابلة للاسترداد" .





وفي الأسابيع التي سبقت تولي الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، كثفت إدارة ترامب حملتها ضد الشركات الصينية، بالإضافة إلى شاومى ، حيث أضاف البنتاجون ثماني شركات أخرى إلى قائمته في منتصف شهر يناير الماضى.





ويعنى إدراج شركة شاومى على القائمة السوداء الأمريكية أن أجهزة شاومى ستفقد كل الخدمات والمعدات اللازمة لتشغيل أجهزتها وحرمانها بالاستعانة بشركات أساسية مثل شركتى جوجل التى تقوم بتصنيع نظام التشغيل، وشركة كوالكوم الأمريكية التى تقوم بتصنيع المعاجات لها.



