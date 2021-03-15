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طريقة عمل سمك بوري مشوي بالردة

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:29 م
طريقة عمل سمك بوري
طريقة عمل سمك بوري مشوي بالردة
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اسماء محمد
يعد السمك من أكثر العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والعقل لذا نقدم لكم طريقة عمل السمك البوري المشوى بالردة كالمحلات بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سمك بوري مشوي بالردة
سمك بوري
 ردة ملح وفلفل 
زيت 
كرفس 
شبت 
كزبرة خضراء 
كزبرة ناشفة جزر مبشور طماطم
 فلفل حار ملح وفلفل 
ثوم بصل 
للدقة
خل ثوم 
عصير ليمون ملح فلفل أسود
 كمون فلفل حار 
كزبرة ناشفة شبت طماطم مفرومة 
طريقة تحضير سمك بوري مشوي بالردة
للتتبيلة

* ويتبل السمك داخل الفتحات

* يغمس السمك في الردة ثم يشوى في الفرن أو على الشواية حتى تمام النضج

* ثم تضاف عليه الدقة

لعمل الدقة

* يخلط الخل مع الكمون والملح وعصير الليمون والشبت والفلفل الحار و كزبرة ناشفة مع فلفل أسود مع الطماطم

* تخلط جيدا في الكبة ثم تضاف على السمك بعد تمام النضج ويقدم مع الأرز الأبيض.
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