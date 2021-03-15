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فن

نرمين ماهر تهنئ مصطفى خاطر بـ عيد ميلاده .. شاهد

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:07 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأت الفنانة نرمين ماهر الفنان مصطفى خاطر بـ عيد ميلاده ونشرت صورة تجمعها بخاطر ومحمد انور من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت نرمين ماهر على الصورة قائلة " كل سنه وانت طيب يا خاطر يارب سنه حلوه عليك ".

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

تدور أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.
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