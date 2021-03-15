نرمين ماهر تهنئ مصطفى خاطر بـ عيد ميلاده .. شاهد

هنأت الفنانة نرمين ماهر الفنان مصطفى خاطر بـ عيد ميلاده ونشرت صورة تجمعها بخاطر ومحمد انور من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت نرمين ماهر على الصورة قائلة " كل سنه وانت طيب يا خاطر يارب سنه حلوه عليك ".

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.



