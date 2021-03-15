وكالة الأدوية الأوروبية تفجر مفاجأة بشأن لقاح أسترازينيكا

أكد ماركو كافاليري، رئيس وحدة التهديدات البيولوجية للصحة واللقاحات بوكالة الأدوية الأوروبية (EMA) اليوم الإثنين أن الهيئة لا تزال تعتبر أن فائدة تركيبة لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطرها، وذلك بعد اكتشاف عدة حالات من الجلطات الدموية لدى أشخاص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.





وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، مثل كافاليري أمام لجنة الصحة العامة بالبرلمان الأوروبي في جلسة استماع بشأن السلالات الجديدة لفيروس كورونا، وتلقى أسئلة حول ضمانات السلامة حول هذا اللقاح، قبل أن تنضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى قائمة الدول الأوروبية التي أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا.





وقال: "نحن نعمل على تطوير مراجعة سريعة لجميع الأدلة حول الجلطات وعلاقتها باللقاح، للوقوف على فوائد ومخاطر استخدامه".





وأضاف كافاليري في البرلمان الأوروبي : لا نعتقد، حتى الآن، أن الأدلة التي لدينا تظهر خطرًا ناشئًا يؤثر على الفوائد الخاصة به"، موضحا أن مخاطر الفوائد لا تزال تعتبر إيجابية و"لا نرى أي مشكلة في مواصلة حملة التطعيم معها".





ووأوقفت فرنسا أيرلندا والنمسا والدنمارك والنرويج وألمانيا وإيطاليا استخدام لقاح كورونا التابع لشركة أسترازينيكا وسط مخاوف من أن تتسبب الجرعات في تكون جلطات دموية.





وتقول أسترازينيكا إنه لا يوجد دليل يربط اللقاح بمخاطر الإصابة بجلطات. لكن الضجة قد تؤخر هدف أوروبا بتلقيح 70٪ من سكانها بحلول الصيف. حتى الآن ، قام الاتحاد الأوروبي بتلقيح 11٪ فقط.