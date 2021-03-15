رئيس هيئة التأمين: «المالية» تسدد 180 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات في 2021

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة المعاش تتأثر بقيمة الراتب ومدة الاشتراك، مشيرا إلى أنه نجني حاليا ثمار الإصلاح الاقتصادي.





وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن السيسي يشعر بآلام المواطنين ويسعى لتحسين دخولهم، متابعا أن الرئيس يسعى لحل مشاكل أصحاب المعاشات المتراكمة منذ سنوات كثيرة.





وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن وزارة المالية ستسدد 180 مليار جنية للتأمينات والمعاشات العام الحالي، واعتبارا من شهر 7 المقبل سيتم زيادة في المعاشات، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%.





وأضاف عوض، أن الرئيس السيسي منحاز لأصحاب المعاشات ويسعى لتحسين دخول أصحاب المعاشات.





وتابع أن المستفيدين من الزيادة ما يقرب من 10 ونص مليون بزيادة الـ 13% التي زجه بها الرئيس السيسي، و282 مليار جنيه قيمة مبالغ المعاشات.





وأكد أن الحد الأدني للمعاش حاليا 900 جنيها ويتم العمل على زيادته، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حركة قيمة المعاشات ما يزيد عن الضعفين خلال السنوات الماضية.





أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها، إن الرئيس السيسي تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.





وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.





كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.





وطال القرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.





كما قرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للالعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



