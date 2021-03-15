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محافظات

محافظ مطروح يتابع توصيل الصرف الصحي بعزبة السلاح

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:06 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإسراع في استكمال توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحى بمنطقة عزبة السادات للبدء في اعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي واعادة الشيئ لاصله ورصف الشوارع.


جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ مطروح  بمنطقة عزبة السادات بمدينة مرسي مطروح يرافقه  رضا جاب الله رئيس المدينة والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والمهندس احمد نصر مدير جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف  ومسئولي شركة غاز الاقاليم.

كما وجه  محافظ مطروح  بمراجعة كافة مرافق البنية التحتية بعزبة السادات  من وصلات منزلية للصرف الصحى مع قرب تشغيل محطة رفع الصرف الصحى الجديدة،  ومراجعة أعمال الكهرباء والانارة وتحويل الكابلات الهوائية لارضية وغيرها للبدء في اعمال توصيل شبكة الغاز ثم  الرصف وتركيب بلدورات وغيرها للارتقاء بالمنطقة.

كما وجة   بتكثيف جهود النظافة  والحفاظ على الشكل الحضارى والبيئة بالمنطقة.

 وكشف أنه سيتم بعد الانتهاء  من منطقة عزبة السادات العمل  بمناطق الكيلو ٢ و٤ و٧ وسيتم استكمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي واعادة الشيئ لاصله.
محافظ مطروح يتابع توصيل الصرف الصحي بعزبة السلاح
محافظ مطروح يتابع توصيل الصرف الصحي بعزبة السلاح
محافظ مطروح يتابع توصيل الصرف الصحي بعزبة السلاح
محافظ مطروح يتابع توصيل الصرف الصحي بعزبة السلاح
محافظ مطروح يتابع توصيل الصرف الصحي بعزبة السلاح
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