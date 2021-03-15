محافظ مطروح يتابع توصيل الصرف الصحي بعزبة السلاح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإسراع في استكمال توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحى بمنطقة عزبة السادات للبدء في اعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي واعادة الشيئ لاصله ورصف الشوارع.









جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ مطروح بمنطقة عزبة السادات بمدينة مرسي مطروح يرافقه رضا جاب الله رئيس المدينة والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والمهندس احمد نصر مدير جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف ومسئولي شركة غاز الاقاليم.





كما وجه محافظ مطروح بمراجعة كافة مرافق البنية التحتية بعزبة السادات من وصلات منزلية للصرف الصحى مع قرب تشغيل محطة رفع الصرف الصحى الجديدة، ومراجعة أعمال الكهرباء والانارة وتحويل الكابلات الهوائية لارضية وغيرها للبدء في اعمال توصيل شبكة الغاز ثم الرصف وتركيب بلدورات وغيرها للارتقاء بالمنطقة.





كما وجة بتكثيف جهود النظافة والحفاظ على الشكل الحضارى والبيئة بالمنطقة.



