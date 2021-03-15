ظهرت عليه أعراض غير عادية.. النرويج تعلن وفاة عامل طبي بعد تلقيه جرعة استرازينيكا

كشف مدير وكالة الأدوية النرويجية، اليوم الإثنين، عن أن أحد العاملين الطبيين الثلاثة الذين دخلوا المستشفى في النرويج ظهرت عليه أعراض غير عادية بعد تلقيه جرعة من لقاح أسترا زينيكا، وتوفي على أثرها.





ونُقل الثلاثة، الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، إلى مستشفى بجامعة أوسلو يوم السبت بسبب جلطات دموية ونزيف وانخفاض عدد الصفائح الدموية. تم الإبلاغ عن أعراض مماثلة في الدنمارك.





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وقال شتاينار مادسن في مؤتمر صحفي "قالت ريكشوسبيتالت إن أحد أولئك الذين نقلوا إلى المستشفى توفي".





وأضاف أن الهيئة المنظمة للدواء تدرس جميع تقارير المرضى الذين أصيبوا بجلطات دموية قاتلة.





وعلقت النرويج وعدة دول أخرى في الشمال استخدام العقار البريطاني السويدي يوم الخميس وسط مخاوف بشأن سلامة الدواء، وأوقفت المزيد من الدول منذ ذلك الحين طرح استرازينكا، بما في ذلك ألمانيا.