بصورة مع الشرنوبي.. هنا الزاهد: 9 خطوات لقلب الرجل

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وعلقت هنا الزاهد قائلة "٩ خطوات لقلب الراجل. اتعلموا من ريهام ابو زيد يا بنات".





وتشارك هنا الزاهد فى بطولة مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من نوعية الأعمال الدرامية 40 حلقة، وتدور فكرة المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى، وعبارة عن 8 قصص مختلفة، كل قصة تعرض فى 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف.





وتتواجد هنا الزاهد، فى جميع القصص بأحداث المسلسل، الذى يضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، ولكل مؤلف قصة من القصص.

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها مع الفنان محمد الشرنوبى