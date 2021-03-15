رغم تقارير الجلطات.. الصحة العالمية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأربعاء، بأن تستمر البلدان في استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا الذي أنتجته جامعة أكسفورد البريطانية، على الرغم من المخاوف بشأن حدوث جلطات مرتبطة بجرعات اللقاح، والتي أصيب بها بعض الأشخاص الذين تلقوها.





وبسحب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية الدكتورة سوميا سواميناثان إن المسؤولين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة "لا يريدون أن يصاب الناس بالذعر" حتى مع استمرار المراقبة الدقيقة لاستخدام اللقاح.





وقالت إن المراجعة جارية والتي يمكن أن تسفر عن توصيات محدثة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.





وأشارت سواميناثان إلى أنه تم إعطاء حوالي 300 مليون جرعة من مجموعة متنوعة من لقاحات فيروس كورونا للناس في جميع أنحاء العالم، و "لا توجد حالة وفاة موثقة مرتبطة بلقاح لفيروس كورونا".





وقالت إن معدلات حدوث جلطات الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا "هي في الواقع أقل مما تتوقعه في عموم السكان".





وأعلنت دول أوروبية عدة بينها ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، تعليق استخدام اللقاح "كإجراء احترازي" وسط مخاوف من آثار جانبية يسببها اللقاح الذي تنتجه الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا".





بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إن هيئتها الاستشارية تفحص التقارير المتعلقة بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، مؤكدة أنه لا توجد أدلة على خلقه أي مشاكل صحية لدى متلقيه.



