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متى يتم صرف الزيادات في الرواتب والمعاشات بعد قرار السيسي اليوم؟.. وزير المالية يجيب

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال محمد معيط، وزير المالية، إن هناك حوالي 5 ملايين موظف و10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي اليوم.

وأضاف محمد معيط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، "37 مليار جنيه تم تخصيصها لزيادات الأجور، وتكلفة زيادة المعاشات تقدر بـ 31 مليار جنيه".

وتابع محمد معيط "صرف الزيادات التي قررها الرئيس السيسي أول شهر يوليو المقبل"، مضيفا:"  المجلس القومي للأجور  هو المعني  بموقف بالقطاع الخاص والعاملين به".

وأكمل محمد معيط "سوف يصدر تنظيم لعملية صرف حافز الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة"، مضيفا "مع كل موازنة جديدة نقر مجموعة من الزيادات في رواتب العاملين بالدولة"، مضيفا:"  نقوم بدراسة الموازنة  ويتم معرفة مصادر الإيرادات والمصروفات ومقدار العجز".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية اليوم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".

ووجه الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي  37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

ووجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه و زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه 

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