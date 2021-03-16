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تعليم

تفاصيل قبول البحث العلمي لمقترحات بحثية جديدة بالتعاون العلمى المصرى الفرنسى أمحوتب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:27 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية ووزارة الخارجية  الفرنسية ، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام  2022 /2023.

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كما اوضحت الأكاديمية فى المجالات البحثية التالية: 

1. Water : (sanitation, desalination, irrigation management)

2. Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells,  batteries of electric cars

3.  Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C
4. Mathematics and their reaction

5. Physics 

6. Earth and Space Sciences

7. Chemistry

8. Human Sciences and Humanities

9. Science Society ( tourism and Education) 

10.  Engineering Sciences (renewable energy)

11.  Information, Communication and Technologies( multimedia)

12.  Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of  Crops)

واشارت إلى أنه يسرى هذا البرنامج لمدة 24 شهر وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع  بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا،  وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي submission.asrt.sci.

      
كما كشفت أنه سيتم عقد ورشة عمل تعريفية للسادة الباحثين الراغبين في التقدم بمقترحات بحثية جديدة عن طريق تطبيق زووم في الساعة العاشرة والنصف صباحا على الرابط التالى:

Link:
https://ifegypte.zoom.us/j/93171813929?pwd=UGZ5dUxtZDFnRkxucVljNnNyTGpidz09
 
Meeting ID: 931 7181 3929
Code: 801214
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