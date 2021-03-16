شاهد | وزير المالية يكشف حقيقة زيادة مرتبات القطاع الخاص

قال محمد معيط وزير المالية ، إن أي موظف يستحق الترقية سيتم ترقيته يوم 30/6 وتم تخصيص مليار جنيه لذلك، مؤكدا أننا سننتقل إلي العاصمة الإدارية الجديدة مع بداية السنة الجديدة وبالتالي قمنا بوضع حوافر للموظفين الذين سيتم نقلهم بقيمة واحد ونصف مليار جنيه.









وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناة " إم بي سي مصر " : الحوافز التي سيتم تقديمها للموظفين الذين سيتم نقلهم إلي العاصمة الإدارية الجديدة يمكن أن تكون قسطا لشقته أو بدل انتقال، مؤكدا أن الحوافز متغيرة وحسب اختيارات الموظف .







