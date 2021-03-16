"هجمة مرتدة هيكتسح في رمضان".. تويتر يشيد ببرومو المسلسل

خلال الساعات القليلة الماضية، وبمجرد طرح البرومو الخاص به، انهالت الإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي ببرومو مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز والمقرر عرضه في رمضان المقبل .





وأشاد كثيرون ببطل العمل أحمد عز وبالمسلسل متوقعين أن يحقق نجاحا واسعا وأن يكون العمل بنفس قوة البرومو .

واحتفى الجمهور عبر موقع "تويتر"، بالمسلسل بعد مشاهدة البرومو، فقالت إحدى المغردين " ضجة موسم رمضان .. البرومو عالمي "وقال اخر "هجمة مرتدة هيكتسح في رمضان" .

وتابع مغرد اخر وكتب " ناطرة مسلسل هجمة مرتدة .. وسع للكبير".

وقالت مغردة لبنانيه: "‏واضح الدراما المصرية مسيطرة برمضان .. مسلسل يستحق المتابعة برمضان ..واضح من البرومو ما بين احمد عز وهند صبري وباقي الفنانيين الرائعين المشاركين انه مسلسل هجمة مرتدة قوي وفيه شغل مميّز.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية طرحت منذ ساعات البرومو الدعائي الأول لمسلسل "هجمة مرتدة " للنجم أحمد عز الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل .

واتسم البرومو بالإثارة والتشويق مما ينبئ بوجود مسلسل قوى سيكون أحد فرسان الرهان في الموسم الرمضاني .

ويجسد عز في المسلسل دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.