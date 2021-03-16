قنصل مصر بالكونغو: درجة الحرارة ستمثل أزمة كبيرة لـ الأهلي أمام فيتا كلوب

قال كريم الحسن القنصل المصري في الكونغو، إن درجة الحرارة ستمثل مشكلة كبيرة للأهلي، خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، في الثالثة من عصر اليوم.

وأضاف الحسن في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس": "ارتفاع درجة الحرارة سيمثل أزمة كبيرة لـ الأهلي، وسيكون الوضع صعبًا، الطقس تحسن اليوم، وأتمنى أن يستمر على ذلك حتى وقت المباراة".









وتابع متحدثًا عن حضور الجمهور وطرح فيتا كلوب للتذاكر: "ما أعلمه أن مراقب المباراة أرسل للنادي خطابا بالموافقة على حضور 3 آلاف مشجع".









وأتم: "يوجد قرار صدر من الاتحاد الإفريقي بعدم حضور جماهير في جميع مباريات البطولة، وحتى الآن لا أعلم القرار النهائي".