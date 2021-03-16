محمد منير يتحدث عن زملاء مشوار الكفاح.. فيديو

كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل مشواره الفني على مر سنوات طويلة، واستمرارية نجاحه إلى الأن .

وقال محمد منير في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" عن طريق شقيقي فاروق تعرفت على الراحل عبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب وعبد الرحيم منصور ".





وأضاف محمد منير:" الشاعر عبد الرحيم منصور كان شقي وجميل وكتب لي كلام اغاني كثيرة وهو من علمني الاختصار وكان مختلف ومتجدد وصاحب رؤية معاصرة جدا".





واكمل محمد منير:" مقدرش انسى صديق عمري الموسيقار هانى شنودة وفرقة المصريين، وعملنا شغل كتير مع بعض ".



