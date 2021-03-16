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توك شو

محمد منير يتحدث عن زملاء مشوار الكفاح.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:19 ص
محمد منير
محمد منير
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هاني حسين
كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل مشواره الفني على مر سنوات طويلة، واستمرارية نجاحه إلى الأن .
 
وقال محمد منير في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  عن طريق شقيقي فاروق تعرفت على  الراحل عبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب وعبد الرحيم منصور ".

وأضاف محمد منير:"  الشاعر عبد الرحيم منصور كان شقي وجميل وكتب لي كلام اغاني كثيرة وهو من علمني الاختصار وكان مختلف ومتجدد وصاحب رؤية معاصرة جدا".

 واكمل محمد منير:"  مقدرش انسى صديق عمري  الموسيقار هانى شنودة وفرقة المصريين، وعملنا شغل كتير مع بعض ".

 وأضاف محمد منير:" وأخويا فاروق  عرفني زمان على صديقه أحمد منيب ولقيت في احمد منيب طاقتي العظيمة  لبداية مشواري الفني "، مضيفا:" أغاني احمد منيب مزيج بين مقام الكرد المقام الموسيقي المصري و الاغنية النوبية".
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