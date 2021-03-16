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أخبار العالم

فاوتشي يصدم الشعب الأمريكي من جديد بشأن كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:25 ص
أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي
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شريف سيد
حذر كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، من أن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد تكون في الطريق إلى الولايات المتحدة.

وأشار فاوتشي إلى الزيادات المفاجئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وحذر من أن اتجاهات الحالة في أوروبا تميل إلى أن تكون قبل أسابيع قليلة من الاتجاهات المماثلة في الولايات المتحدة من حيث ارتفاع الإصابات بكورونا من جديد، وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال فاوتشي إن أوروبا "تبدو دائمًا قبلنا بأسابيع قليلة"، مضيفًا أنه "لم يحن الوقت مطلقًا لإعلان النصر" على الفيروس.

يأتي ذلك مع الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا بقارة أوروبا، ما أسفر عن إغلاق غالبية الدول من جديد. 
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