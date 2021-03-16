الزمالك والاتحاد يهزمان الجزيرة والأهلي في دوري السوبر لكرة السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على فريق الجزيرة بنتيجة 79-72 في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الزمالك مساء اليوم ضمن مباريات بطولة دوري السوبر.





وبهذا الفوز.. واصل سلة الزمالك تصدر ترتيب الدوري.





ويقود الفريق الأسباني أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا.





وفي مباراة أخرى، خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري بنتيجة 74-71.





ويتصدر الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة بعد فوزه على الجزيرة في قمة الجولة حيث منح الفريق الأبيض نظيره الأصفر الخسارة الأولى له في الدور الأول ليشاركه الأخير في الصدارة إلا أن الأول يتصدر بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.





ويأتي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة فيما بقى الأهلي في المركز السادس وله 9 نقاط.