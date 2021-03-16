بأسهل الخطوات.. طريقة عمل المكدوس السريع

تقدم الشيف جميلة،طريقة عمل المكدوس السريع بمذاق لا يقاوم.
مقادير المكدوس السريع
باذنجان أسود عروس
عصير ليمون
ليمون شرائح
2 كوب ماء مغلي
عين جمل مجروش
ثوم مفروم هريسة
شطة
زيت زيتون
بقدونس
طريقة تحضير المكدوس السريع
* توضع شرائح الليمون فوق الباذنجان ثم يضاف الملح و يترك لمدة ساعة
* يسلق الباذنجان في ماء مغلي مع شرائح الليمون و يكبس بالمصفاة و يترك لمدة 20 دقيقة
* يرفع الباذنجان من على النار و يضغط بوعاء آخر و يترك لمدة ساعتين ثم يصفى
* يقطع الباذنجان المسلوق إلى مكعبات و يضاف عصير الليمون و الثوم المفروم
* تضاف هريسة الشطة وعين الجمل المجروش ثم يضاف زيت الزيتون
* يضاف المزيد من مكعبات الباذنجان المسلوق و البقدونس
* يحفظ في برطمان و يوضع في الثلاجة ثم يقدم بارد