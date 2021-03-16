بأسهل الخطوات.. طريقة عمل المكدوس السريع

تقدم الشيف جميلة،طريقة عمل المكدوس السريع بمذاق لا يقاوم.

مقادير المكدوس السريع

باذنجان أسود عروس

عصير ليمون

ليمون شرائح

2 كوب ماء مغلي

عين جمل مجروش

ثوم مفروم هريسة

شطة

زيت زيتون

بقدونس

طريقة تحضير المكدوس السريع

* توضع شرائح الليمون فوق الباذنجان ثم يضاف الملح و يترك لمدة ساعة

* يسلق الباذنجان في ماء مغلي مع شرائح الليمون و يكبس بالمصفاة و يترك لمدة 20 دقيقة

* يرفع الباذنجان من على النار و يضغط بوعاء آخر و يترك لمدة ساعتين ثم يصفى

* يقطع الباذنجان المسلوق إلى مكعبات و يضاف عصير الليمون و الثوم المفروم

* تضاف هريسة الشطة وعين الجمل المجروش ثم يضاف زيت الزيتون

* يضاف المزيد من مكعبات الباذنجان المسلوق و البقدونس

* يحفظ في برطمان و يوضع في الثلاجة ثم يقدم بارد

