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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل المكدوس السريع

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:14 ص
المكدوس السريع
المكدوس السريع
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف جميلة،طريقة عمل المكدوس السريع بمذاق لا يقاوم.

مقادير المكدوس السريع

باذنجان أسود عروس

عصير ليمون 

ليمون شرائح

2 كوب ماء مغلي  

عين جمل مجروش 

ثوم مفروم هريسة 

شطة 

زيت زيتون 

بقدونس 

طريقة تحضير المكدوس السريع

* توضع شرائح الليمون فوق الباذنجان ثم يضاف الملح و يترك لمدة ساعة

* يسلق الباذنجان في ماء مغلي مع شرائح الليمون و يكبس بالمصفاة و يترك لمدة 20 دقيقة

* يرفع الباذنجان من على النار و يضغط بوعاء آخر و يترك لمدة ساعتين ثم يصفى

* يقطع الباذنجان المسلوق إلى مكعبات و يضاف عصير الليمون و الثوم المفروم

* تضاف هريسة الشطة وعين الجمل المجروش ثم يضاف زيت الزيتون

* يضاف المزيد من مكعبات الباذنجان المسلوق و البقدونس

* يحفظ في برطمان و يوضع في الثلاجة ثم يقدم بارد

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