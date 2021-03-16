أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 16-3-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.64جنيه للشراء و18.79جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.86جنيه للشراء و 21.88جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 16.85جنيه للشراء و 16.99 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.83جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء
سجل ين يابانى نحو 14.31جنيه للشراء و 14.42جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.40جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.64جنيه للشراء و18.79جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.86جنيه للشراء و 21.88جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء 16-3-2021
وسجل الفرنك السويسرى 16.85جنيه للشراء و 16.99 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.83جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء
سجل ين يابانى نحو 14.31جنيه للشراء و 14.42جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.40جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.