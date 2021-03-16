ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 16-3-2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:04 ص
أسعار العملات الاجنبية
أسعار العملات الاجنبية بمستهل تعاملات الثلاثاء
Advertisements
علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.64جنيه للشراء و18.79جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.86جنيه للشراء و 21.88جنيه للبيع .

اقرأ أيضا ..سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء 16-3-2021


وسجل الفرنك السويسرى 16.85جنيه للشراء و 16.99 جنيه للبيع .


واستقرت كورنا سويدية 1.83جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

سجل ين يابانى نحو 14.31جنيه للشراء و 14.42جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.40جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-1-2021

أسعار العملات الأجنبية بمستهل التعاملات

الدولار يسجل 15.62 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 8-2-2021

الدولار يتراجع 4 قروش في أسبوع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-2-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء فى البنك الأهلي

الدولار يسجل 15.69 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-2-2021

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24

الصحة العالمية تعلق على الاتهامات الموجهة لـ لقاح أسترازينيكا

الحكومة تفرض ضرائب بـ 985 مليون جنيه على المهن غير التجارية في النصف الأول للعام المالي الجاري

ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون

التعليم تعلن موعد امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس

عقار جديد يثبته فعاليته في علاج مصابي كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابن عز.. آخر سيارة ظهر بها علاء ولى الدين قبل وفاته| صور

سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة كليا في أمريكا

لأول مرة.. مرسيدس تطرح AMG 1 موديل 2021 الخارقة للطرق العادية.. صور