وفاة الدكتور سامي سلامة مدير مستشفى السنطة المركزي إثر إصابته بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاة الدكتور سامي سلامة مدير مستشفي السنطة المركزي بمحافظة الغربية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنه بمقابر العائلة .









كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة فى ارتفاع دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منه عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الاصابة بفيروس كورونا ووجه الأطباء بضرورة خضوعه للعزل داخل مستشفى صدر المحلة، وذلك حفاظًا على صحته والاطمئنان عليه.





وقدم الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة بالغربية، الدعم الكامل ونقله إلى العناية المتوسطة بمستشفى صدر المحلة، تحت الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة من جميع قيادات المحافظة ومديرية الشئون الصحية.





وبعد نقل الطبيب الراحل الي العناية المتوسطة بمستشفى صدر المحلة، تدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة إلى أن وافته المنية صباح اليوم.



