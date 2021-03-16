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محافظات

تداول 12500 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:49 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 4 سفن، وتم تداول 12500 طن بضائع و(636) شاحنة. 

وشملت حركة الواردات بمواني البحر الأحمر، حسب البيان، 5000 طن بضائع و 335 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع و 301 شاحنة . 

ويشهد ميناء سفاجا، اليوم الثلاثاء،  مغادرة السفينة امل، بينما استقبل الميناء بالأمس الإثنين، اربع سفن وهى بوسيدون اكسبريس ، محبة ، نما اكسبريس ، الحرية. 

وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج .

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