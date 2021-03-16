تداول 12500 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 4 سفن، وتم تداول 12500 طن بضائع و(636) شاحنة.





وشملت حركة الواردات بمواني البحر الأحمر، حسب البيان، 5000 طن بضائع و 335 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع و 301 شاحنة .





ويشهد ميناء سفاجا، اليوم الثلاثاء، مغادرة السفينة امل، بينما استقبل الميناء بالأمس الإثنين، اربع سفن وهى بوسيدون اكسبريس ، محبة ، نما اكسبريس ، الحرية.





وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج .



