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أخبار العالم

شاهد.. أول ظهور للأمير فيليب بعد مغادرة المستشفى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:08 م
الأمير فيليب
الأمير فيليب
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شيماء مصطفى

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا لدوق أدنبرة، الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، لدى مغادرته المستشفى صباح اليوم الثلاثاء، بعد شهر من مكوثه به على خلفية خضوعه لعملية جراحية في القلب.



والتقطت عدسات المصورين الأمير فيليب وهو يغادر المستشفى في مارليبون خلال ركوب السيارة.



وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأن الأمير فيليب، غادر المستشفى، بعد إجراء عملية ناجحة في قلبه.



وبحسب الوكالة، فإن الأمير فيليب أجرى العملية في مستشفى سانت بارثولوميو، في العاصمة لندن.



وكان القصر الملكي البريطاني، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن الأمير فيليب سيمكث في المستشفى من أجل العلاج والراحة، لبضعة أيام، وذلك بعد أن تم نقله إلى المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية في 16 فبراير الماضي.



وأكد القصر الملكي آنذاك، أن مرض الأمير غير مرتبط بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تلقى اللقاح المضاد للفيروس في وقت سابق من شهر يناير الماضي.

شاهد.. أول ظهور للأمير فيليب بعد مغادرة المستشفى
شاهد.. أول ظهور للأمير فيليب بعد مغادرة المستشفى
شاهد.. أول ظهور للأمير فيليب بعد مغادرة المستشفى
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