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الصحة العالمية: 11 مليون شخص حصلوا على لقاح كورورنا في بريطانيا دون أى مضاعفات.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:47 م
كورونا
كورونا
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة نادية المزروعي، عضو اللجنة الاستشارية لخبراء الدواء بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية وجميع المؤسسات الطبية توصى بـ وجوبية حصول الشخص على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتفادي الإصابة بالفيروس، حتى إذا صارت إصابة فيكون معها أعراض خفيفة للفيروس وليست قوية.

وأضافت "عضو اللجنة الاستشارية لخبراء الدواء بمنظمة الصحة العالمية"، عبر سكايب في برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه عندما تكون أعراض فيروس كورونا قوية على الشخص، من الممكن أن يصاب بالجلطات الدماغية وصعوبة التنفس وبالتالي يحدث ارتفاع في أعداد الوفيات، موضحة أنه عند حصول 80% من سكان العالم علي هذا اللقاح، سيتم حينها الحصول على المناعة الجماعية.

وأشارت "المزروعي"، إلى أن المنظمة تنادي الجميع بالحصول على هذا التطعيم، لحمايتهم وحماية أسرتهم، مضيفة أنه تم إعطاء اللقاح لعدد كبير من سكان بريطانيا يصل إلى 11 مليون شخص، ولم يحدث لهم أي مضاعفات، مكملة أنه بالرغم من تناول اللقاحات ولكن يجب الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية، ومنها التعليم والعمل عن بعد.

وأكدت أنه يجب أن يكون الماسك مصاحب لاستعمال الفيروس في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه يوجد متابعة تامة للتحور التى يحدث في الفيروس عالميا من قبل المنظمات العالمية، منظمة الصحة العالمية و المختبرات والجهات الصحية.

وأوضحت المزروعي، "لا نستطيع أن نجزم أن هذا الفيروس سوف ينتهي خلال فترة معينة، ولكننا نأمل في إضعاف الفيروس مع بدء فترة الصيف، ومع اتباع الإجراءات الاحترازية والتطعيم سوف ينحصر هذا الفيروس في وقت أقل من تحوره.
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