نشرة الصحة والمرأة.. نصيحة علم الأرقام لمواليد اليوم.. تأكد من صلاحية المكسرات بهذه الطريقة.. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

كيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة.

يعتقد الكثيرون أن المكسرات من الأطعمة التى لا تنتهي صلاحيتها ويمكن تخزينها لسنوات، ولكنها في الحقيقة تتلف سريعا لاحتوائها على نسب عالية من الدهون والزيوت الطبيعية التى تسرع تلفها إذا تم حفظها بطريقة خاطئة.









كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة كل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا حللت خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصية اليوم، وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.