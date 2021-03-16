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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. نصيحة علم الأرقام لمواليد اليوم.. تأكد من صلاحية المكسرات بهذه الطريقة.. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:35 م
نشرة الصحة والمرأة
نشرة الصحة والمرأة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع "صدى البلد" أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، تعرف على أهمها خلال التقرير التالي.


شمع الأذن يمكن أن يسبب انسدادًا ملحوظا لتراكمه لفترة طويلة، لذلك يحتاج الشخص أن يقوم بتنظيف أذنيه على فترات قصيرة للوقاية من الانسداد الأذني.


كيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة.


يعتقد الكثيرون أن المكسرات من الأطعمة التى لا تنتهي صلاحيتها ويمكن تخزينها لسنوات، ولكنها في الحقيقة تتلف سريعا لاحتوائها على نسب عالية من الدهون والزيوت الطبيعية التى تسرع تلفها إذا تم حفظها بطريقة خاطئة.


كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة كل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا حللت خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصية اليوم، وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


بمجرد مسح وإزالة الدهون وبقع الطعام المتطايرة من على البوتاجاز بعد الطهي، نحافظ على نظافته دون الحاجة لغسيله بالكامل يوميًا.


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