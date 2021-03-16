قبل أن تضعها فى فمك .. تأكد من صلاحية المكسرات وكيفية حمايتها من التلف

.يعتقد الكثيرون أن المكسرات من الأطعمة التى لا تنتهي صلاحيتها ويمكن تخزينها لسنوات، ولكنها في الحقيقة تتلف سريعا لاحتوائها على نسب عالية من الدهون والزيوت الطبيعية ،التى تسرع تلفها إذا تم حفظها بطريقة خاطئة

وبعد التأكد من شراء المكسرات من مكان مضمون يحافظ على التعبئة والنقل والتخزين بطريقة صحيحة، وننتقل لمرحلة الحفظ والتخزين المنزلي الصحيح الذي تم بخطوات محددة ، ونتعرف عليها في النقاط التالية، مع إمكانية التفرقة السريعة بين المكسرات التالفة والطازجة لتجنب التالف كشفت عنها الشيف نجلاء الشرشابى.

المكسرات بقشرها:

اللوز والجوز مدة صلاحيتها تصل إلي عامين حيث ان قشرتها الخارجية قوية وتمكنها من الحفاظ على الزيوت والفيتامينات الموجودة بها في حال حفظت في مكان جاف بعيد عن الرطوبة والحرارة.



المكسرات في الثلاجة

تحفظ المكسرات المقشرة في الثلاجة لمدة 6 أشهر ولكنها تحفظ جيدًا بعيدًا عن الماء والرطوبة ويفضل استخدام علب الثلاجة المغلقة جيدًا.



المسكرات في رف المطبخ

يمكن ترك المكسرات لمدة شهر في درجة حرارة الغرفة ويجب إبعادها تمامًا عن أي مصدر للحرارة أو الرطوبة أو المياه لأنها من أهم الأسباب التى تتلف المكسرات سريعًا.



المكسرات بعد تحميصها وتحميرها

بعد التحميص والتحمير يفضل استخدام المكسرات مباشرة ويمكن بقاؤها في الثلاجة لأيام.

علامات تدل على انتهاء صلاحية المكسرات:

وجود ثقوب في الأكياس التي تحفظ بها المكسرات يدل على وجود السوس بها وفسادها.

تجمع أي حشرات أو انتشار بقع التعفن الخضراء على حبات المكسرات علامة واضحة على تلفها وتعفنها.

ظهور رائحة نفاذة مغايرة لرائحة المكسرات الأصلية، رائحة تشبه رائحة الزيت العطن.

بلل المكسرات أو بواشنها يدل على فسادها.

تغير الطعم علامة أكيدة على فساد المكسرات.

